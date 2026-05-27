Un mistero conclusosi con un macabro ritrovamento. Da quasi una settimana non si avevano più notizie di un uomo di 73 anni originario statunitense residente a Guardia Sanframondi.

Harold Jack Degelia era scomparso a bordo della sua auto senza lasciare tracce. Nel corso di un’operazione di ricerca, ieri, l’uomo è stato scoperto privo di vita in una campagna di Gioia Sannitica, nella frazione di Calvisi (provincia di Caserta).

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