Proclamazione, ieri pomeriggio, per la nuova Amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti. Formalmente la terza esperienza che vede al timone Giovannina Piccoli sebbene la stessa, tra sfiducia e ruolo di facente funzioni, ha avuto modo di “amministrare”, complessivamente, per poco meno di 24 mesi. Un Consiglio comunale rinnovato per quasi un terzo quello che si pone ai nastri di partenza: le new entry assolute sono cinque, quattro tra le fila della maggioranza (Annarita Maddaloni, Anna Maria Di Donato, Alessio Augliese e Nicola Ciervo) ed una tra quelle dell’opposizione (Carmela Fusco).

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