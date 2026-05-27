Il sindaco di Reino Antonio Calzone, riconfermato lunedì per la sesta volta primo cittadino, a pochi minuti dalla chiusura delle urne è stato ospite alla trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora” condotta da Nancy Brilli e Giorgio Lauro.

Calzone era stato chiamato come primo Sindaco eletto, nonostante le urne ancora aperte, perché unico candidato nella sua Reino. Una circostanza che ha smentito, tuttavia, lo stesso Sindaco, infatti la norma richiede non solo il raggiungimento del quorum ma anche la maggioranza dei voti validi.

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