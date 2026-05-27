La conferma della supremazia Ndc spinge il sindaco di Benevento a spronare i suoi per la riconquista della Rocca: “Ed ora andiamo a vincere alle provinciali che anticiperemo”.

Nino Lombardi è in scadenza il 22 luglio, la legge gli impone di adottare il decreto di indizione delle elezioni del nuovo presidente entro 90 giorni dalla decadenza del Presidente della Provincia, ma il sindaco di Benevento gli imporrà di affrettare il tentativo di rielezione. A conferma, la nota di giubilo diramata dal segretario provinciale Marcella Sorrentino, il presidente Giuseppe Ricci e i vicesegretari Michele Iapozzuto e Giacomo Buonanno.

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