Siamo agli albori del mercato, ma le linee guida sono state già tracciate in maniera piuttosto chiara. Per affrontare la Serie B, il Benevento ha intenzione di ripartire dal gruppo che gli ha permesso di trionfare in Serie C. Impossibile, però, confermare tutti, anche perché il regolamento in termini di liste è ancora più stringente in cadetteria e c’è l’esigenza di fare spazio in organico. E’ per questo che nel corso delle prossime settimane il traffico in uscita potrebbe diventare particolarmente intenso.

In questi giorni si inizierà a capire come la Strega intenderà rinforzare il vecchio impianto e una struttura che ha consentito di portare a casa pure la Supercoppa, oltre al campionato: i cambiamenti non dovrebbero essere profondi, ma è chiaro che non si potrà prescindere da qualche cessione, anche eccellente, visto che la maggior parte dei giocatori che hanno fatto parte della rosa di questa stagione, sono vincolati al Benevento anche per la prossima.

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