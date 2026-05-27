Vincono tutti. Come al solito. Basta che sia stato eletto un consigliere in una delle tante liste civiche per poter affermare di essere soddisfatti. In quanto ai sindaci, quasi nulla di nuovo, solo il Pd è passato da 3 a 4 avendo sottratto Calvi alla Lega, ma ad annacquare il dato dei dem provvede il flop di Carmine Valentino a Sant’Agata, laddove ha rivinto la composita coalizione a supporto di Giovannina Piccoli. Determinante il contributo di Essere democratici che elegge 3 consiglieri.

I primi ad esultare sono stati quelli di Ndc che, nell’immediatezza dei risultati delle Comunali, hanno indotto Mastella a rimarcare la vittoria per 300 voti a Sant’Agata, quella clamorosa a Paduli, nonché la conferma di altri sindaci mastelliani, Grasso a Campoli Monte Taburno e Di Lonardo a Guardia Sanframondi; minoranza a Telese e Foiano. La conferma della supremazia Ndc spinge il sindaco di Benevento a spronare i suoi per la riconquista della Rocca: “Ed ora andiamo a vincere alle provinciali che anticiperemo”.

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