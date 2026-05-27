La Casa di Jonas, Casa di comunità ‘spoke’ per il capoluogo sannita, è stata completata in conformità con quanto previsto al Contratto istituzionale di sviluppo, per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti finanziati nell’ambito del Pnrr. I servizi sono attivi a partire dal 26 maggio. Questo quanto asseverato dalla direttrice generale dell’Asl di Benevento, Spinosa: al di là del linguaggio tecnico, si tratta del passaggio decisivo che segna l’adozione del modello organizzativo del sito e un notevole salto di qualità per i livelli di assistenza territoriale nel capoluogo.

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