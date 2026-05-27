Prime, importanti conseguenze a Calvi dopo il voto di domenica e lunedì.

All’indomani della vittoria di Vincenzo Parziale, ieri mattina Armando Rocco ha presentato al protocollo di piazza Roma un documento con il quale rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Dopo i 16 anni in fascia tricolore, l’ex sindaco ha dunque deciso di staccare con la politica locale. Almeno per il momento. E l’indizio arrivato dal suo account Facebook è che l’impegno principale sarà dirottato sulla professione da avvocato.

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