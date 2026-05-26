Affidato incarico di “Verifica visiva e strumentale sulle alberature di ‘Populus Nigra’ dislocate al Campo di Calcio ‘Mellusi’ (ubicato tra via Mustilli e via Calandra) “ allo studio tecnico agro-forestale ‘Forest Lab’ del dottor Manuel Matteo, per la somma di 4.300,00 euro oltre IVA ed oneri come per legge per un importo totale pari ad 5.455,84 euro. Causa cedimento di un albero di grosso fusto e successivo intervento dei Vigili del Fuoco nel sito sono state adottate misure specifiche per sosta e traffico ed è emersa la necessità di approfondimenti su fattori rischio e misure da intraprendere.

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