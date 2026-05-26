Maggioranza bulgara per l’uscente sindaco Giovanni Caporaso. La sua lista, Tutti Telese, vince con il 72,24% dei voti. Ben 3.490 telesini hanno scelto la continuità amministrativa. Netta la distanza rispetto ai 1.202 voti ottenuti da Appunti per Telese di Franco Bozzi.

Dal voto – al quale erano chiamati 6.629 elettori – emergono importanti novità sul nuovo assetto della squadra di maggioranza. Non entrano nel consiglio comunale la presidente del consiglio Maria Venditti e l’uscente consigliere Lorenza Di Lello.

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