Poche luci e diverse ombre per quanto concerne la classifica benessere sociale de Il Sole 24 Ore che mette a consuntivo quanto emerso nel monitoraggio statistico per fasce anagrafiche. Il report si suddivide in tre analisi settoriali, per anziani, giovani e bambini.

Per la popolazione senescente del beneventano lo scorso anno registrato un peggioramento netto, con passaggio dalla 86esima posizione su 107 comprensori provinciali alla 100esima di quello pubblicato ieri. Malissimo per consumo farmaci per malattie croniche con il terzo dato peggiore in Italia e la 105esima posizione.

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