Nessuna sorpresa a Foiano di Val Fortore che vede la riconferma del sindaco uscente Giuseppe Antonio Ruggiero che batte lo sfidante Michele Paoletta. Un risultato netto quello ottenuto da Ruggiero che con la lista ‘Uniti per Foiano’ vince con ben il 71% delle preferenze contro la compagine di ‘Foiano riparte – Il cambiamento che si vede’, centrando in pieno i pronostici dallo stesso lanciati alla vigilia degli scrutini.
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