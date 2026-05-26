Un risultato in bilico fino a un paio di sezioni dalla fine dello scrutinio, poi la lista del sindaco uscente Raffaele Di Lonardo, Insieme per Guardia, ha cominciato a prendere il largo, fino alla vittoria finale conseguita con 1.547 voti. Esattamente 100 in più dei 1.447 totalizzati da Guardia Orizzonte Comune di Giovanni Ceniccola.

Sul fronte preferenze sono due, in particolare, i risultati che hanno sorpreso di più: i 205 voti della new entry Filippo Maria Guidi (in quota “Rivoluzione Gentile” della forzista Fiorenza Ceniccola), che diventa il candidato più eletto di questa tornata.

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