Nel corso del mese di maggio svolte dalla Guardia di Finanza di Benevento numerose attività ispettive nei confronti di varie società della provincia all’esito delle quali è stato rilevato l’impiego di quindici dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro.

In particolare, militari del Gruppo di Benevento, in occasione della festività del primo maggio, a seguito dell’accesso presso un agriturismo, hanno rilevato che quattro camerieri erano sprovvisti delle previste coperture previdenziali. All’esito del controllo è stata disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, previa richiesta del Gruppo di Benevento, la sospensione dell’attività commerciale. Inoltre, sono state irrogate sanzioni amministrative da 7.800 a 15.600 euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia