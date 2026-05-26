“Il prossimo anno l’unica cosa certa è che non farò alleanza con voi. La farò sul piano nazionale, al di fuori di qua, ma con voi no, non mi ritrovo”. Musica, le parole di Mastella, per i consiglieri di opposizione, in particolare Pd, Avs e civici, che in questi mesi hanno ripetutamente operato in tal senso, intensificando l’opposizione all’attuale governo cittadino. Il fatto che pure il sindaco ne abbia preso atto è, quindi, una liberazione pure rispetto ad eventuali imposizioni del livello regionale, improbabili dopo il caso Salerno, ma pur sempre possibili. In consiglio comunale si discute il caso Santamaria, ovviamente dal punto di vista politico e non giudiziario. Alcuni consiglieri di opposizione rimarcano che l’ex dirigente non è vincitore di concorso, ma è stato scelto e confermato dal sindaco, addebitandogli la responsabilità politica della decisione. “Siete senz’anima – sbotterà il primo cittadino -, è un disonesto chi agita la bandiera della responsabilità politica. Vi siete espressi in maniera malevola, molto molto malevola, estremamente malevola, sulla mia sfera personale”. Se la prende con qualche minotauro della politica (Francesco Farese ndr.) che non ha lungo sguardo, né visione, né strategia e “farà brutta fine sul piano più generale”.

Ad Angelo Moretti dirà che non farà mai il sindaco di Benevento, dopodiché vira sul PD locale: “Non potete ergervi a moralisti, a Castellammare siete in difficoltà per ragioni di criminalità, a Torre Annunziata la stessa cosa, lo scorso anno fu arrestato il tesoriere regionale del partito, a Caserta avete Comuni sciolti per criminalità, ma anche qua nel Sannio: il vostro ex segretario provinciale, ora candidato a Sant’Agata, non fu arrestato? Mi è dispiaciuto e gli telefonai pure. Lo ricordo per dirvi che fareste meglio a fare la morale a voi stessi, non a me”. Lui, che quando ci fu un attimo di smarrimento sul piano generale, si dimise da ministro della Giustizia, “non già da usciere della Giustizia, senza avere la possibilità di recuperare, spero di poterlo fare l’anno prossimo, ci state o non ci state voi non conta nulla”.

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