Caso Santamaria, bocciata la proposta della Commissione d’inchiesta. L’opposizione: “Nostre denunce ignorate”

Inutile cercare di prendere le distanze. Nessuno ipotizza responsabilità di tipo giudiziario, ma quelle politiche sono indubitabili. L’opposizione insiste nella rappresentazione prospettata a carico del sindaco e dell’amministrazione in questi cinquanta giorni sul caso Santamaria. Vorrebbe una commissione di indagine per passare al microscopio le pratiche edilizie, ma con 19 voti la maggioranza boccia la proposta.

Impietoso il quadro disegnato da Francesco Farese: “Quanto accaduto non è un fulmine a ciel sereno in un sistema perfetto. E’ il risultato di una gestione opaca in settori strategici. Per troppo tempo l’Amministrazione ha girato la testa dall’altra parte”. “Mastella ha alzato un muro invalicabile di protezione politica intorno a un sistema di gestione, solo per preservare equilibri di potere. Questa Amministrazione ha fatto sempre e solo valere l’arroganza dei numeri. Per mesi abbiamo denunciato come la nomina di Santamaria a coordinatore dell’Ambito Sociale fosse illegittima. Il Sindaco però è andato avanti nonostante il parere contrario della Regione. Anzi, spendendo soldi dei cittadini per un parere legale affidato a un professionista che ha amministrato l’Ente Geopaleontologico insieme a Santamaria”.

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