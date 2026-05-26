Il futuro del Benevento passa innanzitutto dalla conferma di chi si è reso protagonista di una stagione memorabile. Gran parte di questi, non solo saranno punti fermi anche in Serie B, ma finiranno pure per meritarsi un adeguamento di contratto. Discorso che vale soprattutto per chi non ha accordi di prolungamento scattati automaticamente con la vittoria del campionato. Il riferimento è soprattutto a Davide Lamesta, uno degli uomini simbolo della Strega capace di conquistare la promozione e di portarsi a casa pure la Supercoppa. Non è un caso che il Benevento sia già al lavoro per blindarlo, anche perché il suo contratto è in scadenza fra poco più di un anno.

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