Auto, Locauto group torna a investire nel noleggio a lungo termine

Roma, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Locauto Group, azienda 100% italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 110 uffici in tutta Italia, torna a investire nel noleggio a lungo termine e lo fa con il lancio, avvenuto oggi a Milano, di una business unit affidata a Pasquale Scognamiglio, head of long term rental division, che riporterà alla ceo, Raffaella Tavazza. “Mi piace ricordare che il noleggio a lungo termine è parte della nostra storia e che da lì tutto è cominciato. Tornare a investire oggi in questo segmento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di Locauto, per rispondere a un mercato e a comportamenti di consumo profondamente cambiati. Vogliamo confermarci come il punto di riferimento per la mobilità delle persone a 360°”, ha dichiarato Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group. “Il nostro obiettivo è rendere la mobilità più semplice e accessibile: per questo nasce Locauto One+, un prodotto dedicato a privati e partite iva, creato per rendere l’offerta ancora più conveniente e flessibile, garantendo ai clienti un modello di mobilità evoluto, che unisce esperienza, competenze, ascolto e flessibilità, con un occhio sempre attento al corretto equilibrio tra qualità e costi”.

Un ritorno alle origini, ripensando alla storia dell’azienda iniziata nel 1979 – prima nel leasing e poi nel lungo termine, fino ad affermarsi come uno dei principali player del noleggio a breve termine – che segna un passaggio fondamentale di crescita del Gruppo, portandolo ad assumere un posizionamento di operatore di mobilità integrata.

Alla base della strategia di rilancio c’è un modello di sviluppo che valorizza diversi asset distintivi di Locauto. Tra questi, un ruolo centrale è affidato alla rete capillare sul territorio nazionale: oltre 110 uffici di noleggio distribuiti in tutta Italia, che rappresentano una piattaforma operativa concreta per garantire prossimità, continuità e qualità del servizio. Una rete che non è pensata solo come punto di contatto commerciale, ma come leva di servizio integrata, capace di accompagnare il cliente in tutte le fasi dell’esperienza di noleggio: dal primo contatto alla consulenza, dalla consegna alla gestione operativa, fino alla restituzione del veicolo. Alla rete territoriale, si affianca poi un sistema di oltre 6.000 centri di assistenza convenzionati — officine, carrozzerie, gommisti e centri cristalli — selezionati nel tempo da Locauto, e già attivi nella manutenzione della flotta circolante per il noleggio a breve termine, in grado di garantire prossimità, tempestività negli interventi e continuità operativa su tutto il territorio nazionale.

“La business unit dedicata al noleggio a lungo termine non nasce per caso, ma come evoluzione naturale delle competenze maturate e consolidate nel tempo nel settore della mobilità”, ha dichiarato Pasquale Scognamiglio, Head of Long Term Rental Division di Locauto Group. “Il nostro sarà un approccio basato su un modello che unisce esperienza, presidio territoriale, orientamento ad un servizio di qualità e flessibilità nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato. In questo contesto, la complementarità con il noleggio a breve termine, unito allo sviluppo di soluzioni commerciali nuove e dedicate ai clienti Locauto, rappresenteranno per noi un vantaggio competitivo reale che ci permetterà di accompagnare con attenzione e continuità coloro che si affideranno a noi in ogni esperienza di noleggio” ha concluso Scognamiglio.

In questo ecosistema si inserisce Locauto One+, un nuovo prodotto dedicato a privati e P.IVA, pensato per rendere il noleggio a lungo termine più accessibile e flessibile rispetto agli standard di mercato.

L’offerta, attiva dal prossimo 24 giugno, prevede una durata contrattuale iniziale fissata a 60 mesi, un pacchetto di servizi e condizioni standard e due profili di percorrenza, da 15.000 km e 30.000 km l’anno, in base alle diverse esigenze di utilizzo. È inoltre prevista la possibilità, per i clienti, di interrompere il contratto ogni 12 mesi, con costi di uscita chiaramente definiti sin dall’inizio e calcolati in funzione dell’effettivo periodo di utilizzo. In questo modo, il cliente potrà modulare la propria scelta nel tempo, con maggiore libertà e trasparenza.