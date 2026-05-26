Giovannina Piccoli è il nuovo sindaco di Sant’Agata de’ Goti. A esito di una campagna elettorale estremamente tirata e caratterizzata da accesi scambi verbali dai palchi, la lista “Oggi e Domani” è riuscita a spuntarla nel decisivo testa a testa finale. Una vittoria sul filo del rasoio, conquistata con uno scarto di circa trecento preferenze rispetto alla lista avversaria, “Radici e Futuro”, guidata dallo sfidante Carmine Valentino.

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