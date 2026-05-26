A Castelfranco in Miscano Andrea Giallonardo, con la lista “Insieme per Castelfranco”, vince la sfida contro l’onorevole Umberto Del Basso De Caro e la compagine di “Castelfranco in Comune”, e si conferma Sindaco anche per i prossimi cinque anni. Una sfida che ha catalizzato l’attenzione dell’intera Provincia proprio per la presenza dell’ex deputato, uno dei politici più importanti della scena sannita, che, a sorpresa, era sceso in campo in uno dei Comuni più piccoli del beneventano, definendo la scelta come una “candidatura di servizio”. Una definizione che, a valle del risultato delle elezioni, l’onorevole rivendica: “Io l’ho sempre detto che la mia era una candidatura di servizio. Avevo l’obiettivo di impedire che qualcuno prendesse maggioranza e minoranza insieme, e ci sono riuscito. Con me in Consiglio entra anche Carlo Coduti. La nostra presenza è di presidio democratico qualificato, perché io ho una certa esperienza e Coduti è direttore dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, in un paese agricolo, che vive di zootecnia e grano, possiamo dare un forte contributo. Saremo presenti a tutti i Consigli Comunali”.

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