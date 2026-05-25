Paura durante la notte tra sabato e domenica a Montesarchio per un grave incidente stradale avvenuto in via Napoli. L’impatto ha visto coinvolte due vetture: una Audi e una Lancia Y. A causa della violenza dello scontro, quest’ultima automobile – con a bordo due ragazzi – si è ribaltata su un fianco al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 che hanno trasportato i giovani in ospedale con il massimo codice di gravità.

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