Nuovo colpo notturno ai danni di un’attività commerciale nel Sannio. I ladri sono tornati a colpire ad Arpaia, nella notte tra sabato e domenica, prendendo di mira un bar-tabaccheria del luogo. I malviventi, una volta riusciti a introdursi all’interno del locale, hanno fatto man bassa di denaro contante, stecche di sigarette e biglietti Gratta e Vinci. Consumato il furto, la banda è fuggita a tutta velocità a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce nella notte. Sull’episodio sono già al lavoro i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi e le indagini per identificare i responsabili.

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Foto di repertorio