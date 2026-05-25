Competitività e sostenibilità passano anche da un vivaio fiorente e dalla capacità di valorizzare i giovani, meglio ancora se cresciuti a domicilio. E’ la linea che il Benevento ha scelto di adottare da tre anni a questa parte e che sarà la stella polare anche per la costruzione della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B. In tal senso, il presidente Vigorito è stato molto chiaro: «Il progetto resta lo stesso. I giovani? Sono i benvenuti, ma non in prestito: io non valorizzo quelli degli altri» le parole con cui il patron ha indicato la strada per il prossimo futuro. Non casuali, perché la cadetteria sembra essere il contesto ideale per applicare questo tipo di politica. Del resto, anche in Serie B c’è un sistema premiante per l’utilizzo degli under, ancora più efficace rispetto a quello applicato in Serie C, se non altro perché, molto banalmente, le risorse da distribuire sono maggiori. Ma non solo.

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