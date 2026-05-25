Il Comune di Pontelandolfo ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda di partecipazione.

Il rilevatore dovrà effettuare le interviste, solo mediante l’uso di SGI o della App Rilevo, alle unità di rilevazione assegnate non rispondenti in maniera autonoma, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti dell’alloggio e fornendo informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione.

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