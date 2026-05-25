Quella di sabato è stata una giornata storica per la comunità di Forchia. Con la firma formale e ufficiale dell’atto pubblico, Palazzo Iadanza entra a far parte del patrimonio del Comune. Si compie così l’ultimo e decisivo passo di un percorso virtuoso passato, altresì , pochi giorni fa per il Consiglio comunale e la unanime delibera della accettazione della donazione del maestoso immobile d’epoca. Il bene, caratterizzato da ampi spazi e da un inestimabile valore storico e architettonico, viene ceduto alla cittadinanza dal Prefetto Avvocato Guido Iadanza. Non si tratta della prima iniziativa benefica del Prefetto, già noto alla cronaca locale per aver donato in passato un altro importante immobile alla Parrocchia di San Nicola di Mira, confermando una spiccata e costante vocazione alla filantropia e un profondo legame con la sua terra.

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