In evoluzione il mercato immobiliare sannita nonostante il persistere di una netta prevalenza come tipologia maggiormente commerciale per acquisto casa di un appartamento con tre stanze più servizi e un’estensione di circa 80-90 metri quadri ovvero della tipologia quattro stanze più servizi intorno ai 100-110 metri, ma con forte crescita dei bilocali e incremento seppure limitato per i monolocali. Quanto viene descritto nel report dell’Ufficio studi Tecnocasa su quanto registrato a inizio 2026.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia