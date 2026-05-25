Dal 13 maggio scorso la rete internet e telefonica Tim nella frazione del Torello registra dei malfunzionamenti che ne compromettono il servizio, causando notevoli disagi ai residenti e alle attività commerciali della zona. Visto il perdurare della interruzione della linea e dopo numerose sollecitazioni ai call-center del gestore rimaste disattese, nei giorni scorsi il sindaco di Melizzano Francesco Galietta ha scritto una lettera di diffida alla società di telecomunicazioni italiana, chiedendo urgenti interventi di ripristino della rete, in assenza dei quali, ammonisce, si materializzerebbero i presupposti per la richiesta di indennizzi da parte dei cittadini utenti.

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