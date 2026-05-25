Lavoro: Iziwork professionals, +20% in un anno trainano settori retail e engineering

Roma, 25 mag. (Labitalia) – Il mercato del lavoro italiano conferma una trasformazione ormai strutturale: le agenzie per il lavoro non sono più soltanto strumenti per la gestione della flessibilità, ma interlocutori strategici per la ricerca e selezione di talenti qualificati. A trainare questa evoluzione è il boom del ‘permanent placement’, segmento che continua a registrare risultati in crescita e a ridefinire il ruolo delle apl nel recruiting specializzato. Secondo il Rapporto Annuale Assolavoro 2025, le assunzioni a tempo indeterminato intermediate dalle agenzie per il lavoro sono aumentate del +4,2% su base annua. Un dato che evidenzia la crescente fiducia delle aziende nei processi di selezione, screening e valutazione gestiti dalle apl, soprattutto in contesti caratterizzati da forte carenza di competenze.

In questo scenario in forte evoluzione, Iziwork professionals registra una crescita attorno al +20% rispetto al 2025, trainata in particolare dai settori retail ed engineering. Tra i profili oggi maggiormente richiesti figurano store manager, floor manager, sales specialist, manutentori meccanici ed elettrici, production planner e ingegneri di processo.

“Iziwork professionals – dichiara Chiara Bongiorno head of professionals di Iziwork – si impegna quotidianamente nella ricerca di talenti di fascia middle attraverso diverse specializzazioni verticali.” Il nostro obiettivo non è solo colmare un gap di organico, ma gestire con estrema professionalità uno dei momenti più delicati nella vita di una persona: il cambio di lavoro. Sappiamo che dietro ogni inserimento ‘Permanent’ c’è un progetto di vita; per questo approcciamo la selezione middle management con una sensibilità che va oltre il semplice matching di competenze tecniche, mettendo al centro la relazione e la fiducia”. La crescita del permanent placement conferma quindi una nuova fase del mercato del lavoro italiano: più specializzato, più orientato alla qualità delle competenze e sempre più focalizzato sulla costruzione di relazioni professionali durature. In questo contesto, il ruolo delle agenzie per il lavoro evolve verso un modello consulenziale ad alto valore aggiunto, capace di accompagnare aziende e candidati in percorsi di sviluppo sostenibili e di lungo periodo.