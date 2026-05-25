La trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese non può essere affrontata con modelli pensati esclusivamente per le grandi città e le grandi aziende. È questa la riflessione al centro del report “Digitalizzazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne. Focus sulla Campania e sulle province di Avellino e di Benevento”, realizzato da Alex Giordano – professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato ed esperto di processi di facilitazione per la trasformazione digitale delle MPMI – su incarico della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

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