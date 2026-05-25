La giusta dose di esperienza in un campionato complicato e indecifrabile come la Serie B.

Centrato l’obiettivo promozione, con tanto di Supercoppa Serie C a rendere la stagione indimenticabile, per il Benevento è tempo di volgere lo sguardo alla nuova realtà. Particolari ancora da delineare per la Strega in termini di rosa e di conferme rispetto all’avventura appena conclusa, tra leader già sicuri di un futuro in giallorosso e pedine ancora avvolte dagli interrogativi, in ogni zona del campo. A dettare la linea dell’estate, tra nuovi arrivi e vecchie certezze, sarà anche la familiarità con il campionato e la categoria, elemento che può spostare gli equilibri in una corsa a perdifiato come quella della Serie B, decisa sempre e solo dai dettagli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia