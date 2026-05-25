Completamento infrastrutturale di altri tre poli della rete sanitaria territoriale di comunità. Si tratta dell’Ospedale di comunità di Cerreto Sannita; una delle due installazioni Casa di comunità del capoluogo, la ‘Casa di Jonas’; l’Ospedale di comunità di Montesarchio.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per conseguire nei tempi il completamento del programma infrastrutture Pnrr (Piano ripresa e resilienza) sanitario dell’Asl di Benevento.

Certificata la conclusione dei lavori e collaudo amministrativo per l’Ospedale di comunità di Cerreto Sannita per un investimento che comprendendo tutti gli oneri fiscali e sicurezza, si è attestato per poco meno di un milione e mezzo di euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia