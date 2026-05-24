Ci siamo. Oggi e domani si vota per il turno annuale delle elezioni amministrative e nel Sannio sono dieci i Comuni chiamati al voto per un totale di 33842 elettori.

I seggi, 43 su tutto il territorio provinciale, saranno aperti la oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi di lunedì pomeriggio inizieranno le operazioni di scrutinio. Trattandosi di comuni tutti al di sotto dei 15.000 abitanti, l’elezione del sindaco sarà diretta e non è previsto il turno di ballottaggio: vincerà il candidato che otterrà anche un solo voto in più.

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