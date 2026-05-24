Il Teatro La Salle si è aggiudicato uno degli eventi culturali di maggiore rilievo per la città: la prima edizione dei TEDx. Nati da un concetto innovativo di fare informazione, i TED Talk sono promossi da TED (acronimo per Tecnologia, intrattenimento, Design), organizzazione no-profit globale, che ha l’obiettivo di promuovere “idee che meritano di essere diffuse”, per stimolare il dialogo, indurre a pensare e ad agire in modo proattivo.

I TEDx sono prodotti frutto di organizzazioni locali che agiscono con un’ottica glocale. In Italia sono approdati nel 2009. Il primo TEDx nella nostra città nasce per iniziativa di Antonio Barone, licenzatario unico per Benevento. Ai nostri microfoni racconta il percorso che lo ha condotto all’evento.

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