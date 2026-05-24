La frana caduta sulla strada provinciale 12 a fine gennaio aveva riacceso il dibattito sulle condizioni della viabilità nella valle del Sabato. D’altronde, il vecchio collegamento tra Benevento e Avellino è disseminato di restringimenti, per via delle numerose frane che minano un territorio fragile.

Un problema molto sentito, ripreso anche nell’ultima nota spedita dal Comune di Ceppaloni alla Rocca, al fine di mettere in sicurezza le provinciali, profondamente dissestate, che attraversano il territorio.

Ceppaloni è in buona compagnia. Proprio in seguito al movimento franoso di gennaio, lo scorso marzo è partita una mobilitazione alimentata dai residenti di San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo e Chianche: 130 firme in calce a una petizione inviata alle Province di Benevento e Avellino, per chiedere un cambio di passo, e una soluzione concreta rispetto ai movimenti franosi che segnano numerose strade di competenza dei due enti di area vasta.

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