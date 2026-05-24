Monopattino senza targa, scatta la prima multa nel Sannio

Giro di vite a Montesarchio sul fronte della sicurezza stradale. La Polizia locale ha elevato la prima sanzione sul territorio comunale nei confronti di un conducente di monopattino elettrico, sorpreso a circolare nel centro urbano privo del contrassegno identificativo obbligatorio. Il provvedimento rientra in un piano di controlli mirati del Comando per garantire il rispetto del Codice della Strada in materia di micromobilità.
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