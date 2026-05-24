Le basi solide su cui costruire il Benevento che verrà. Archiviata la splendida stagione di Serie C, chiusa alzando al cielo due trofei, per la Strega è già tempo di volgere lo sguardo alla nuova avventura verso un’altra dimensione, quella della Serie B. Il tempo delle riflessioni in via Santa Colomba è già iniziato da tempo: un vantaggio non da poco poter ragionare in anticipo su dettagli di questo tipo, sorprendendo così la concorrenza nelle eventuali valutazioni di mercato. Riflettori puntati soprattutto sulle conferme, sui profili che dovranno rappresentare il fulcro del prossimo progetto giallorosso, realizzato sulle coordinate della Serie B. In casa Strega non mancano carisma e leadership, elementi che hanno illuminato il percorso di Maita e compagni in C: già imboccata la strada della continuità per tanti protagonisti dell’ultima cavalcata, scelti come trascinatori del futuro.

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