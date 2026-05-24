L’Apice è partito alla volta della Puglia nel primo pomeriggio di ieri, tra applausi e incitamenti. Il momento della verità è arrivato, il piccolo Apice prova a contrastare il grande Taranto. I sanniti armati dalla loro serenità, della leggerezza mentale, ma anche della consapevolezza nei propri mezzi, affrontano l’esame più difficile della loro storia societaria e calcistica. Nessuno poteva immaginare che l’esito di questo campionato, proiettasse l’Apice nel grande tourbillon del calcio dilettante che conta.

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