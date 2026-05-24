Importanti novità giungono dal comune di Dugenta. Il consiglio comunale di giovedì 21 maggio ha approvato il rendiconto di gestione 2025, il piano urbanistico comunale e una significativa iniziativa in termini di trasparenza: il regolamento che dà il via libera alle dirette streaming dei consigli comunali.

In una nota, il sindaco Clemente Di Cerbo si è soffermato su ciascun punto oggetto del voto consiliare, partendo dal rendiconto di gestione. «I dati illustrati durante la seduta – spiega la fascia tricolore – hanno evidenziato una diminuzione della quota di indebitamento pro capite, un netto miglioramento della capacità di riscossione e un avanzo libero di gestione di circa mezzo milione di euro da poter impiegare per ulteriori attività. Dati che testimoniano la capacità dell’amministrazione di consolidare un modello di gestione responsabile, attento agli equilibri finanziari e nell’interesse della comunità».

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