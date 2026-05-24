Blitz antidroga, giovane nei guai: trovati marijuana, coca, munizioni e 7mila euro in contanti

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno portato a termine un’operazione di contrasto ai reati connessi agli stupefacenti. Il tutto a esito di una mirata e articolata attività investigativa. I militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un 23enne di Benevento.

Nel corso del blitz operativo l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su una stanza adibita a deposito, dove all’interno di un armadio, ben occultato, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale illecito.

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