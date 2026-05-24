Piede sull’acceleratore presso l’Asl di Benevento sull’esecuzione del piano assunzioni. Sono state perfezionate due assunzioni di personale medico ambulatorio: segnatamente per una pneumologa e una radiologa con altrettante delibere della direttrice generale, Tiziana Spinosa. Due assunzioni di rilievo, che seguono ad altre messe a segno per il personale del comparto sanitario tramite mobilità di 7 operatori socio sanitari e 5 infermieri.

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