Il futuro del Museo del Telefono e delle Telecomunicazioni di Airola accende lo scontro politico e culturale in città. A innescare la miccia è un’accesa lettera aperta della Pro loco, guidata dal presidente Franco Napoletano, a cui è seguita la ferma e totale replica dell’amministrazione comunale, per mano dell’assessore alla Cultura Antonello Laudanna.

Una frattura che sembra ormai insanabile e che ridisegnerà la gestione della struttura. La Pro loco, che gestisce il museo dal 2022, denuncia “una cronica mancanza di collaborazione da parte del Comune”.

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