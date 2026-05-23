Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale manifatturiero”

Roma, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Bisogna superare la tradizionale frammentazione del sistema contrattuale manifatturiero, garantendo un nucleo uniforme di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori e, al tempo stesso, valorizzando le specificità produttive, organizzative e professionali dei diversi comparti”. A dirlo Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, parlando di ‘Ccnl equivalenti. Come verificare l’equivalenza delle tutele’ il libro scritto con Andrea Cafà, presidente del Fondo interprofessionale Fonarcom e dell’Associazione di imprese Cifa Italia, Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato oggi al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all’Eur a Roma.

“Questo contratto – sottolinea – rappresenta una grande innovazione perché dà un’omogeneità di diritti e tutele che erano molto diverse tra loro. Il lavoratore è una persona che svolge una mansione che lo differenzia da un altro lavoratore per grado di responsabilità e per la specificità. Tuttavia la persona lo unifica perché ogni persona è portatrice degli stessi diritti e ha diritto alle stesse tutele”.