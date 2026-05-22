“Quella che doveva essere una misura temporanea si è trasformata nell’ennesimo calvario quotidiano per residenti, studenti e pendolari”.

Così i consiglieri del Partito Democratico Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese e Marialetizia Varricchio commentano la chiusura di via Mustilli, che, dopo la caduta di un albero, perdura da una settimana.

“La disposizione di chiusura, emanata dal Sindaco, ha un impatto negativo sul traffico, soprattutto all’ingresso e all’uscita delle scuole. Le condizioni per chi usufruisce del trasporto pubblico hanno superato poi il limite della decenza, uno spettacolo indecoroso che non si può tollerare.

La sicurezza e l’incolumità pubblica vengono prima di tutto, ma non è accettabile che l’unica risposta dell’Amministrazione sia stata “chiudere e dimenticare”.

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