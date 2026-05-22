C’è grande attesa nella cittadina termale per i comizi di chiusura di stasera. La lista Tutti Telese del sindaco uscente Giovanni Caporaso concluderà la sua campagna elettorale in piazza Minieri. La compagine guidata da Franco Bozzi, Appunti per Telese, in via Aldo Moro. Due arringhe finali che promettono di essere senza esclusione di colpi. Ne hanno dato un assaggio, i due candidati, mercoledì sera: Caporaso in via Scafa, Bozzi in via Piana.
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