Il Comune di San Giorgio del Sannio ha pubblicato l’avviso rivolto ai commercianti per l’occupazione di suolo pubblico.

Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi: la volontà dell’amministrazione Ricci è regolamentare l’installazione di dehors, e al contempo tutelare patrimonio e decoro urbano.

L’avviso è rivolto a commercianti, artigiani ed esercizi di somministrazione – in soldoni bar, ristoranti e pub – interessati a occupare temporaneamente suolo pubblico negli spazi all’esterno dei locali, in una finestra temporale che si chiude il 1° novembre 2026.

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