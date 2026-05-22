Sacchi celebra 15 anni in Liguria con il primo Beer Fest di Genova

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Roma, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sacchi celebra i 15 anni di attività in Liguria con la prima edizione genovese del ‘Sacchi Beer Fest’, ospitato alla Marina Genova Aeroporto. L’evento ha coinvolto 30 partner e fornitori del settore elettrico in una giornata dedicata a innovazione, transizione energetica e networking.
Sacchi è arrivata in Liguria nel 2011 con l’acquisizione dello storico grossista locale Cime: nella regione, l’azienda conta oggi 13 punti vendita, 115 collaboratori e un fatturato annuo di circa 70 milioni di euro. Dispone inoltre di una rete di venditori esterni e specialisti nei settori dell’illuminazione, della sicurezza, dell’automazione e delle rinnovabili.
“Questi 15 anni rappresentano un percorso di crescita costruito insieme ai nostri clienti, ai partner e alle persone che lavorano ogni giorno sul territorio. La Liguria è per Sacchi un mercato strategico, dove abbiamo investito competenze, specializzazione e presenza capillare, sviluppando anche un focus dedicato al comparto navale, fortemente identitario per questa regione. Il Beer Fest è stato un’occasione concreta di relazione e confronto per continuare a crescere insieme”, ha dichiarato Marcello Musso, Regional Manager Sacchi Liguria.

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