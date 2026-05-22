Incremento importante delle rimesse degli immigrati che vivono e lavorano nel Sannio verso l’estero: quanto emerge dai dati del report pubblicato nelle ultime ore della Fondazione Leone Moressa. Si è passati dagli 8 milioni di euro a consuntivo del 2024 ai 9 milioni di euro. Un fenomeno rilevante anche se in linea con i dati demografici il comprensorio sannita è ultimo in Campania per flusso in cifra assoluta, e conseguenzialmente, sempre per i dati della popolazione straniera residente è primo il comprensorio metropolitano di Napoli, con 489 milioni. Segue il salernitano con 105 milioni; il casertano con 87 milioni; e penultimo è l’avellinese con 12 milioni di rimesse.

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