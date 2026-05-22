Il Comune di Paupisi scende in campo a difesa della trasparenza alimentare e del vero Made in Italy.

Con una deliberazione approvata all’unanimità, il Consiglio comunale ha accolto l’appello di Coldiretti Benevento, impegnandosi nella mobilitazione per modificare il codice doganale europeo che oggi consente di etichettare come italiani prodotti che italiani non sono fin dall’origine delle materie prime. Al centro dell’iniziativa c’è l’attivismo dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Coletta, promotore di un’azione istituzionale su più livelli, da quello regionale fino alle sedi europee.

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