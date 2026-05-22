Innovazione, Granata (Road): “Da Gazometro nasce laboratorio transizione e nuove competenze”

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Road è un distretto di innovazione costruito all’interno del Gazometro di Roma, nel luogo in cui nacque una delle prime forme di innovazione energetica della città. Qui nei primi del ‘900 nacque il primo impianto a gas alimentato a carbone”. Così Claudio Granata, presidente di Road, in occasione del terzo anniversario di Rome Advanced District, la rete di imprese composta da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, eFm, Gruppo Fs e Nextchem, che ha presentato presso il Gazometro di Roma i risultati conseguiti nel primo triennio di attività e le direttrici strategiche per il periodo 2026–2029.

Granata ha richiamato il valore simbolico e industriale dell’area, sottolineando il legame tra passato e futuro: “Siamo tornati dopo decenni nello stesso punto di partenza, per ripartire dalla transizione e dalla trasformazione energetica insieme alle imprese del distretto, che sono sia produttori sia consumatori di energia”. Il presidente ha evidenziato come, nei primi tre anni, il lavoro del distretto si sia concentrato soprattutto sullo sviluppo di competenze e progetti pilota: “Abbiamo sviluppato esperienze su ambiente, sicurezza, infrastrutture e mobilità, in particolare sulla mobilità autonoma, che è uno dei laboratori più avanzati su cui stiamo lavorando”.

Parlando del modello operativo, Granata ha sottolineato l’approccio pragmatico di Road – Rome Advanced District: “Abbiamo adottato un metodo molto operativo, simile a quello di un’impresa, con un lavoro sulle competenze che ha portato alla mappatura di circa 1.000 profili professionali”. Secondo il presidente, l’evoluzione del lavoro e delle competenze porterà a figure sempre più ibride: “Stanno tornando centrali discipline come biologia, fisica, ingegneria ma anche filosofia e socialità. In futuro potremo vedere figure come l’ingegnere-filosofo, capace di unire competenze tecniche e impatto sociale”.