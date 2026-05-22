Un altro momento conviviale per il Benevento. Non solo l’aperitivo con i partner commerciali, ieri i giallorossi al gran completo sono stati alle prese un pranzo di fine stagione, a cui ha preso parte anche il presidente Vigorito, oltre a tesserati e membri dello staff tecnico e di quello sanitario. Un modo per salutarsi e darsi l’arrivederci alla prossima stagione.

Oggi, infatti, è il giorno del rompete le righe in casa Strega, il momento in cui si abbassa ufficialmente il sipario su una stagione tanto intensa quanto memorabile e carica di emozioni. In questa settimana senza impegni agonistici, i cancelli dell’antistadio ‘Imbriani’ si sono aperti regolarmente, ma c’era un clima diverso, un’atmosfera leggera e meno frenetica.

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